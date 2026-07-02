Chanel rachète « le plus ancien fabricant de chemises au monde »

Chanel rachète Charvet , le plus ancien fabricant de chemises de France – et, selon ses propres dires, du monde entier. Le rachat fait suite à une collaboration fructueuse entre Matthieu Blazy, directeur artistique de Chanel, et Charvet.

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Pour la première collection de Matthieu Blazy, Chanel et Charvet avaient déjà conçu ensemble une chemise en coton à manches longues, commercialisée en mars dans les boutiques parisiennes au prix de 3 900 euros et qui s’est vendue en un clin d’œil. Charvet a également participé à la collection « resort » récemment présentée à Biarritz.