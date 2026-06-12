Colruyt supprime des emplois, mais nie toute restructuration cachée

Au siège social de Colruyt Group, des postes sont redéployés et des licenciements ont lieu. Mais le distributeur réfute catégoriquement l’accusation portée par le syndicat ACV selon laquelle il s’agirait d’une restructuration déguisée.

Des centaines de licenciements

Les marges du groupe Colruyt étant sous pression, le distributeur mise davantage sur la productivité, l’automatisation et l’IA. Cela entraîne la suppression de certains postes, principalement dans les services moins essentiels. L’entreprise réduirait également ses effectifs parmi les cadres. C’est ce qui ressort aujourd’hui d’un article publié ce matin dans le journal Het Laatste Nieuws. Un ancien employé du service informatique y fait état d’une restructuration « dissimulée ».

Selon cet homme, Colruyt aurait discrètement licencié des centaines de personnes ces derniers mois. En procédant à ces licenciements chaque semaine et par petits groupes, le détaillant chercherait à échapper à la procédure stricte et à la concertation sociale obligatoire en cas de licenciement collectif. Frank Convents, du syndicat chrétien ACV Puls, qualifie cette tactique de cynique dans le journal. Mais dans le journal économique De Tijd, le syndicat libéral Synova qualifie ces informations d’exagérées.

« Une gestion saine »

Colruyt nie qu’une restructuration cachée soit en cours et parle uniquement d’une gestion saine de l’entreprise : « Chez Colruyt Group, nous avons toujours misé sur l’efficacité et la productivité, c’est dans notre ADN. Il se peut donc que nous organisions les choses différemment, que nous misions sur la simplification, l’automatisation et l’IA, comme pratiquement toutes les entreprises à l’heure actuelle. Cela signifie que certains postes sont redéployés et modifiés. Dans certains cas, la collaboration avec des collaborateurs prend fin », explique la porte-parole Eva Biltereyst.

« Colruyt Group est une entreprise qui compte environ 30 000 collaborateurs. Dans une organisation de cette envergure, les mouvements de personnel sont constants : des personnes rejoignent l’entreprise, évoluent en interne, font d’autres choix, partent à la retraite ou quittent l’entreprise pour d’autres raisons. Chez Colruyt Group, nous observons une rotation saine et naturelle du personnel. Les chiffres qui circulent aujourd’hui dans la presse concernant des licenciements sont inexacts », déclare l’entreprise dans une réaction écrite.

« Nous continuons à croître »

« Nous tenons à souligner que nous recrutons également de nouveaux collaborateurs. L’année dernière, nous avons embauché 3 100 personnes. Il y a actuellement plus de 350 postes vacants, pour lesquels nous privilégions la promotion interne et l’évolution professionnelle. Nous continuons donc à investir dans les talents et dans l’avenir de nos activités. »

« Nous continuons également à croître en tant qu’entreprise, en ouvrant de nouveaux magasins et en rachetant des sociétés qui s’inscrivent parfaitement dans notre stratégie et dans la voie que nous suivons en tant que détaillant spécialisé dans l’alimentation et la santé. »

Mardi prochain, Colruyt Group publiera ses résultats annuels. Il n’est pas certain que ces chiffres apporteront des éclaircissements sur l’évolution des effectifs : la plupart des licenciements auraient eu lieu assez récemment, après la clôture de l’exercice comptable décalé, fin mars.