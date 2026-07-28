La Coupe du monde de football fait pétiller Coca-Cola

Une forte croissance des volumes lors de la dernière Coupe du monde de football et une demande croissante de boissons sans sucre ont permis à Coca-Cola d’enregistrer un trimestre plus qu’excellent, malgré la hausse des prix de l’essence aux États-Unis.

Le marché américain tient bon

Le sponsor officiel des boissons de la FIFA a constaté ces derniers mois une hausse de la demande pour Coca-Cola et Powerade, grâce aux campagnes marketing menées autour de la dernière Coupe du monde de football : le volume des ventes de Coca-Cola a augmenté de 5 % et celui de Powerade de 8 %. Parallèlement, on a également enregistré une croissance en volume de 16 % pour Coca-Cola Zero Sugar et de 7 % pour Coca-Cola Light.