[Analyse] Dix ans après la fusion, Ahold Delhaize se trouve à un tournant

Lundi matin, Ahold Delhaize a célébré le dixième anniversaire de la fusion en sonnant la cloche d’ouverture à Euronext Amsterdam. Le groupe peut se prévaloir d’un parcours impressionnant, mais doit également relever des défis de taille.

Des marques locales, une envergure internationale

Il y a dix ans, le 25 juillet 2016, Ahold Delhaize faisait son entrée en bourse, après la finalisation officielle de la fusion entre Koninklijke Ahold et Delhaize Group le 23 juillet de la même année. Depuis lors, l’entreprise est passée d’environ 50 millions de clients par semaine à 77 millions aujourd’hui, avec 17 marques locales réparties aux États-Unis, en Europe et en Indonésie, 384 000 collaborateurs et plus de 9 500 magasins. L’entreprise occupe la première ou la deuxième place sur tous les marchés où elle est présente.