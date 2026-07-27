7-Eleven met fin aux négociations avec la chaîne de supermarchés polonaise Żabka

Seven & i Holdings, propriétaire de 7-Eleven, n’est pas parvenu à trouver un accord concernant un éventuel investissement dans le groupe Żabka, le plus grand exploitant de magasins de proximité en Pologne. Pour l’instant, le distributeur japonais tente, sans succès, de s’implanter en Europe.

« L’Europe reste une option intéressante »

Seven & i souhaitait acquérir une participation de plusieurs dizaines de pour cent dans le groupe de supermarchés polonais, dans le cadre d’une transaction qui aurait pu atteindre, à change égal, une valeur de plusieurs milliards d’euros. Mais l’entreprise japonaise annonce aujourd’hui qu’aucun accord n’a pu être trouvé et que les négociations ont été interrompues.