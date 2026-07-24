TikTok Shop se lance dans la vente d’alcool malgré les critiques concernant le contrôle d’âge

TikTok Shop teste la vente d’alcool au Royaume-Uni : on peut notamment acheter du whisky, de la vodka et de la bière sur la plateforme, qui fait justement l’objet de critiques en raison de sa popularité auprès des enfants et des adolescents.

Johnnie Walker sur TikTok

Au Royaume-Uni, on trouve actuellement sur TikTok Shop, entre autres, le whisky Johnnie Walker Black Label, la vodka AU Vodka et la bière d’Estrella Damm. Cela s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote portant sur la vente d’alcool, qui reste toutefois limité, pour l’instant, à un petit groupe de vendeurs agréés. TikTok ne fait pas (encore) apparaître automatiquement ces produits dans le fil « For You » des utilisateurs : ceux qui souhaitent les voir doivent les rechercher explicitement dans l’onglet TikTok Shop.

Afin d’empêcher les mineurs d’acheter de l’alcool, la plateforme met en place, selon ses propres dires, un contrôle d’âge en trois étapes. TikTok vérifie l’âge dès la création d’un compte, puis à nouveau lors de la finalisation de la commande et une troisième fois lors de la livraison, lorsque le livreur doit d’abord contrôler une pièce d’identité officielle avant de remettre l’alcool.

Enquête sur la vérification de l’âge

Selon TikTok, les utilisateurs de moins de 18 ans n’ont en outre jamais accès à TikTok Shop et ne voient pas non plus de contenu e-commerce via leur fil « For You ». Les utilisateurs peuvent par ailleurs indiquer qu’ils ne souhaitent pas voir de publicités pour l’alcool sur la plateforme.

Les associations de consommateurs et l’autorité de régulation britannique s’inquiètent toutefois depuis longtemps de la vérification de l’âge sur TikTok, qui est particulièrement populaire auprès des enfants et des adolescents. L’Ofcom a déjà lancé, le 16 juillet, une enquête visant à déterminer si TikTok en fait suffisamment pour empêcher les enfants de tomber sur des contenus préjudiciables, indépendamment de la question de la vente d’alcool. Des doutes subsistent notamment quant à l’efficacité avec laquelle la plateforme estime l’âge des utilisateurs.

Un futur grand magasin en ligne

Pour TikTok, ce test autour de l’alcool s’inscrit dans une ambition plus large : transformer son application vidéo en une grande plateforme de vente. De grands magasins britanniques tels que Marks & Spencer et John Lewis vendent déjà leurs produits via ce canal.

Lors des dernières éditions du Black Friday et du Cyber Monday, le chiffre d’affaires de TikTok Shop a augmenté de 50 % : selon ses propres chiffres, la plateforme a vendu 27 produits par seconde, tandis que le trafic de recherche a augmenté de 47 % au cours de l’année écoulée. En effet, de plus en plus de consommateurs utilisent l’application pour rechercher et découvrir des produits.