Le gin sans alcool Nona se voit offrir des opportunités à l’international

Le distributeur belge de boissons Haelterman, basé à Ternat, rachète la marque à succès de gin sans alcool Nona. L’accord, conclu fin 2025, devrait donner un nouvel élan à cette entreprise familiale sur le marché en pleine croissance des boissons premium sans alcool.

Reprise totale

Une filiale du groupe Haelterman détient désormais 100 % des actions de Nona Drinks. C’est ce qu’a confirmé Paul Haelterman, copropriétaire de l’entreprise familiale, au journal De Tijd. La fondatrice, Charlotte Matthys, reste impliquée en tant que responsable du développement produit et conseillère stratégique.