Le fromage de l’influenceuse Steffi Mercie bat des records chez Delhaize

En à peine 15 semaines, Delhaize a vendu 100 000 pièces du fromage belge « Mercieke », créé par l’influenceuse Steffi Mercie. Le distributeur souhaite servir de tremplin aux entrepreneurs de demain.

Sans budgets colossaux

Avec 100 000 fromages vendus en à peine 15 semaines, Mercieke a enregistré un chiffre d’affaires plus de deux fois supérieur à celui d’un lancement de produit comparable, indique Delhaize. Le fromage est rapidement devenu un véritable phénomène, entraînant même des ruptures de stock temporaires dans plusieurs supermarchés en raison d’une demande exceptionnellement forte, bien supérieure aux prévisions.

Steffi Mercie, créatrice de contenu âgée de 23 ans comptant plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux, a fait découvrir à sa communauté, pendant deux ans, les coulisses de la création de sa marque : de la recherche du producteur et de la construction de l’identité de marque jusqu’aux tests du produit.

Le succès de Mercieke démontre qu’une communauté engagée, un parcours entrepreneurial authentique et une distribution nationale peuvent suffire à créer un véritable phénomène de marché, sans budgets publicitaires colossaux, affirme Delhaize. La chaîne de supermarchés souligne qu’un grand distributeur peut être bien plus qu’un simple canal de distribution : un partenaire qui aide une nouvelle génération d’entrepreneurs, désireux de transformer une idée en un produit concret, à percer.