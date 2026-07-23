Carrefour se réjouit d’une légère hausse de ses marges

Dans un contexte géopolitique difficile, Carrefour a enregistré une croissance respectable de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre dans ses trois marchés clés que sont la France, l’Espagne et le Brésil, même si le résultat opérationnel est resté légèrement en deçà des attentes.

Amélioration sur le marché domestique

Carrefour a clôturé le premier semestre avec un chiffre d’affaires de 43 789 millions d’euros. La croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant s’est élevée à 2,1 %. Le résultat d’exploitation courant (ROC) pour le semestre s’est élevé à 757 millions d’euros. À périmètre constant, cela représente une hausse de 4 % par rapport à la même période de l’année dernière. La marge opérationnelle s’est établie à 1,9 %, soit une hausse de 4 points de base. Cette progression s’explique sans doute en partie par la cession des activités en Italie et en Roumanie. Le distributeur se montre satisfait, même si les analystes s’attendaient à un résultat légèrement supérieur. Le bénéfice net s’est élevé à 30 millions d’euros.