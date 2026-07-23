Carrefour Belgique tire confiance d’une croissance comparable et d’une part de marché à la hausse

Les actions visant à stimuler le pouvoir d’achat, les ouvertures dominicales, les ouvertures de magasins et le commerce en ligne ont porté leurs fruits au deuxième trimestre pour Carrefour Belgique: la croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant s’accélère et la part de marché augmente.

Les initiatives tarifaires portent leurs fruits

Carrefour Belgique a vu son chiffre d’affaires à périmètre constant progresser de 1,3 % au deuxième trimestre pour atteindre 1,115 milliard d’euros, après une croissance de 0,8 % au premier trimestre. De plus, la part de marché affiche également une amélioration : une stabilisation selon le communiqué de presse, voire une hausse selon le PDG Alexandre Bompard lors de la présentation, sur ce que le distributeur qualifie de « l’un des marchés les plus concurrentiels d’Europe ». La satisfaction client (NPS) a également suivi une tendance à la hausse et a atteint un niveau record.

Ces bons résultats indiquent que le plan stratégique lancé cette année par le distributeur porte ses fruits. Carrefour met notamment en avant différentes initiatives tarifaires, telles que le système de prix dégressifs sur plus de 450 produits de première nécessité dans ses hypermarchés, les actions « Croc’Prix » visant à renforcer le pouvoir d’achat, des promotions exclusives et des avantages personnalisés via la Bonus Card.

Parallèlement, Carrefour continue d’élargir son offre avec 3 000 nouveaux produits au cours du premier semestre, dont 258 produits Carrefour. Citons notamment le lancement d’une gamme riche en protéines et l’élargissement de l’offre de boissons sans alcool.

Croissance grâce aux ouvertures dominicales et au commerce en ligne

Les magasins intégrés ont par ailleurs démarré avec succès leurs ouvertures dominicales début 2026. Carrefour a ouvert sept nouveaux magasins, dont son septième BuyBye, un magasin automatisé piloté par l’IA, sur le Corda Campus à Hasselt. L’activité de commerce en ligne a progressé de 21 %.

Plus tôt dans la matinée, on apprenait déjà que Carrefour Belgique avait enregistré en 2025 un bénéfice d’exploitation pour la première fois en cinq ans. Un revirement dû, entre autres, à des réductions de coûts dans la logistique. Une perte nette de 9,8 millions d’euros a toutefois été constatée. Cette année, Carrefour s’attend à un effet positif des ouvertures dominicales dans les magasins intégrés depuis janvier.

« Ces résultats confortent Carrefour Belgique dans son ambition de poursuivre sur la voie d’une création de valeur supplémentaire au cours du second semestre », conclut le communiqué de presse du distributeur.