Sligro gagne des clients, mais la morosité du secteur de la restauration pèse

Au cours du premier semestre, Sligro Food Group a gagné des parts de marché aux Pays-Bas et en Belgique. Sa rentabilité a toutefois fortement baissé. Le chiffre d’affaires du grossiste spécialisé dans la restauration hors domicile stagne également en raison de la « prudence des consommateurs ».

Plongée dans le rouge

Le secteur de la restauration ne se porte pas bien, et Sligro en ressent également les effets. Le chiffre d’affaires s’est établi à 1,274 milliard d’euros, contre 1,275 milliard d’euros au premier semestre 2025. Aux Pays-Bas, le chiffre d’affaires a reculé de 0,1 %. La Belgique a quant à elle affiché une légère hausse de 0,2 %.