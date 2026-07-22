La chaîne de hamburgers Wendy’s prépare son expansion en Europe

La chaîne américaine de hamburgers Wendy’s vise une expansion en Europe. Les deux premiers restaurants italiens ouvriront cette année à Milan, marquant le coup d’envoi d’un projet visant à ouvrir 170 établissements d’ici 2035. Le géant de la restauration rapide recherche également des partenaires franchisés en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et dans d’autres pays.

Deuxième tentative en Italie

Les offres d’emploi de responsables de restaurant actuellement publiées par Wendy’s Italia témoignent de l’imminence du lancement en Italie. La chaîne de restauration rapide avait déjà brièvement été présente dans les années 1980 à la gare centrale de Milan, mais cette nouvelle entrée sur le marché est bien plus ambitieuse : les deux restaurants milanais doivent jeter les bases d’un réseau national.