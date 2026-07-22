La baisse des prix du lait pèse sur les résultats de FrieslandCampina

Un déséquilibre sur le marché des produits laitiers joue des tours à FrieslandCampina: alors que l’offre mondiale de lait était élevée, la demande en produits laitiers de base est restée à la traîne. Cela pèse sur les prix, les marges et le résultat.

Baisse des bénéfices

La baisse des prix des produits laitiers de base, due à une offre mondiale de lait élevée, a pesé sur le résultat d’exploitation de Koninklijke FrieslandCampina N.V. au cours du premier semestre de l’exercice : celui-ci s’est élevé à 269 millions d’euros, contre 363 millions d’euros au premier semestre de 2025. Le bénéfice a reculé de 230 millions d’euros à 138 millions. Le chiffre d’affaires est resté stable à 6,8 milliards d’euros.