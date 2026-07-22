Lidl renforce sa politique de marketing enfants dans le cadre d’une nouvelle campagne avec « Paw Patrol »

Ce mois-ci, Lidl lance une collaboration internationale avec Paw Patrol dans trente pays. À cette occasion, l’enseigne renforce ses critères en matière de marketing destiné aux enfants : seuls les produits sains de sa marque propre seront pris en compte.

Des exigences strictes

Parallèlement à la sortie en salles de « La Pat’ Patrouille : Le film Mission Dino », les personnages de la célèbre série canadienne pour enfants apparaissent sur 13 produits alimentaires des marques propres de Lidl, notamment le lait d’avoine Vemondo, les yaourts fruités Milbona et les frites surgelées de la marque Harvest Basket, ainsi que sur dix variétés de fruits et légumes frais. Il s’agit exclusivement de produits répondant à des exigences strictes, souligne le distributeur.

En effet, à partir de juillet 2026, les marques propres dont l’emballage s’adresse aux enfants ne seront plus disponibles dans les rayons du discounter que si elles respectent à la fois les critères nutritionnels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les critères supplémentaires de Lidl. Des exceptions ne seront accordées que pour certaines occasions saisonnières telles que Noël, Pâques ou Halloween.

« Des produits auxquels les parents peuvent faire confiance »

Lidl souhaite ainsi aider les familles à faire des choix éclairés. En effet, selon un rapport de l’OMS, 25 % des enfants en Europe sont en surpoids. « Avec la campagne PAW Patrol, nous suscitons l’enthousiasme des enfants pour une alimentation plus saine de manière ludique et nous proposons des produits auxquels les parents peuvent faire confiance », explique Stefan Haensel, responsable de la qualité et du développement durable chez Lidl.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Manger responsable » de Lidl, qui s’appuie sur le régime alimentaire pour la santé de la planète, un modèle nutritionnel scientifiquement fondé qui tient compte à la fois d’une alimentation saine et durable, dans les limites de ce que notre planète peut supporter.