« Pas de points, pas de coupons, pas de stress » : Aldi lance une campagne contre les applications de fidélité (mais pas en Belgique)

Dans le cadre d’une campagne publicitaire commune remarquable, Aldi Nord et Süd prennent fermement position, sur leur marché national, contre la complexité des applications de fidélité. Pourtant, le discounter propose bel et bien une telle application en Belgique.

Pas cher, même sans application

Sous la devise « le meilleur prix pour tous », les sociétés sœurs Aldi Nord et Süd ont lancé en Allemagne une campagne qui remet en cause l’utilité des programmes de fidélité numériques. Dans les prospectus Aldi, on peut lire des messages tels que « Pourquoi accumuler des points à l’infini ? Pas cher sans application de fidélité » ou « Pas de points, pas de bons de réduction, pas de stress ». Le discounter met en avant l’essence même de sa promesse de marque : la simplicité, l’accent mis sur l’essentiel et toujours le meilleur prix pour tous. Même sans application, donc. Car selon les deux entreprises, celle-ci engendre une société à deux vitesses.