La bière Tout Bien d’Average Rob en passe d’atteindre les 10 millions de chiffre d’affaires

Sur un marché de la bière en perte de vitesse, Tout Bien, la marque de bière de l’influenceur belge Average Rob, a vu son chiffre d’affaires progresser de 86 % l’année dernière. D’ici 2030, la marque vise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.

Des investisseurs fortunés

Fondée en 2022, Tout Bien est disponible dans 1 300 supermarchés, 200 établissements de restauration et des dizaines de centres de distribution de boissons. L’entreprise ne communique pas son chiffre d’affaires, mais a déclaré au journal économique De Tijd que ses ventes avaient progressé de 86 % l’année dernière et qu’un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2030 était un objectif réalisable. Toutefois, les pertes d’exploitation augmentent également, car la marque investit dans la poursuite de sa croissance.

Les moyens nécessaires sont disponibles grâce à l’apport d’investisseurs fortunés tels que Marc Coucke, Jan Boone (Lotus Bakeries), Erwin Van Osta (Hubo), une série d’entrepreneurs du secteur technologique et, prochainement, Romelu Lukaku.

Outre la bière blonde, Tout Bien propose désormais une bière rouge et une variante sans alcool. Depuis cette année, la bière est conditionnée non seulement en canettes, mais aussi en petites bouteilles en verre. Elle est brassée par la brasserie Martens de Bocholt, un important producteur de marques de distributeur pour les supermarchés, qui est également coactionnaire.