[En images] Aldi ouvre le premier de trois nouveaux magasins sur les sites Shopping Cora

Aldi / Lieven Van Assche

Aldi / Lieven Van Assche

Aldi / Lieven Van Assche

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Aldi / Lieven Van Assche

Aldi / Lieven Van Assche

Aldi a ouvert un nouveau supermarché sur le site du Shopping Cora, le long de la Drève Olympique à Anderlecht. Il s’agit du premier des trois magasins que le discounter ouvrira sur les sites des anciens hypermarchés.

Un point aveugle

Avec cette ouverture, le nombre total de magasins Aldi à Anderlecht s’élève désormais à cinq. Plus tôt cette année, le discounter avait déjà ouvert un nouveau magasin le long de la Chaussée de Ninove. De plus, Aldi devient plus facilement accessible pour les habitants du sud et de l’est d’Anderlecht. « C’était encore un point aveugle pour ALDI dans la région. Le site du Shopping Cora est un lieu très connu et facilement accessible pour les habitants du quartier », explique Dagmar Bernaers, responsable de l’expansion chez Aldi Belgique.

Le magasin dispose d’une surface de vente d’environ 1 200 m² et est aménagé selon le tout dernier concept d’Aldi, qui met en avant l’offre de produits frais et les promotions. L’îlot dédié aux promotions sur les fruits et légumes frais attire immédiatement le regard dès que le client entre dans le magasin. Le rayon boulangerie ainsi que l’offre de poisson et de viande frais se trouvent dans la première allée. Les promotions hebdomadaires sur les produits non alimentaires occupent une place centrale au cœur du magasin.

Jusqu’à présent, Aldi était à peine présent dans les centres commerciaux belges, mais cela est en train de changer : cet été, des ouvertures sont également prévues sur les sites Shopping Cora à Woluwe-Saint-Lambert et à Châtelineau, dans la région de Charleroi. ​