Un tournant chez Carrefour Belgique : premier bénéfice d’exploitation en cinq ans

Malgré une part de marché en baisse et un chiffre d’affaires sous pression, Carrefour en Belgique a de nouveau enregistré un bénéfice d’exploitation l’année dernière, pour la première fois depuis 2021. Au niveau net, le distributeur est toutefois resté dans le rouge.

Revirement

Le chiffre d’affaires de Carrefour Belgique a reculé de 2,5 % l’année dernière, pour s’établir à 4 milliards d’euros, comme le révèle le rapport annuel qui vient d’être déposé et que De Tijd a pu consulter. Cette baisse s’explique en partie par la suppression des ventes de tabac dans les magasins de plus de 400 m² : sans cet effet, on aurait enregistré une hausse de 0,8 %. Sans surprise, on constate que les magasins indépendants du groupe se portent bien : ils ont enregistré une croissance comparable de leur chiffre d’affaires de 3,4 %, tandis que les filiales intégrées (40 hypermarchés et 43 supermarchés) ont subi une baisse de 1,8 %. La part de marché a reculé de 30 points de base pour s’établir à un peu moins de 14 %. La concurrence sur le marché belge est féroce.

Carrefour a néanmoins enregistré en Belgique un bénéfice d’exploitation de 2,5 millions d’euros, notamment grâce à des économies réalisées dans la logistique. Il s’agit d’un revirement de situation, car depuis 2021, la chaîne était déficitaire sur le plan opérationnel. Une perte nette de 9,8 millions d’euros a toutefois été enregistrée. Ces meilleurs résultats constituent un coup de pouce pour le PDG Geoffroy Gersdorff, qui, depuis son arrivée en 2022, met tout en œuvre pour ramener le distributeur à la rentabilité. Cette année, Carrefour s’attend à un effet positif lié à l’ouverture dominicale de ses magasins intégrés depuis janvier.