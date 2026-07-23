Nestlé trouve une solution pour sa division eau grâce à une coentreprise avec Platinum Equity

Nestlé a trouvé une solution tant attendue pour sa division eau : le groupe va regrouper des marques telles que Perrier, S.Pellegrino et Acqua Panna au sein d’une nouvelle coentreprise avec le fonds d’investissement Platinum Equity.

30 marques, 120 pays

Platinum Equity et Nestlé ont annoncé aujourd’hui un projet visant à créer Peranel, une coentreprise à parts égales (50/50) qui regroupera les activités de la multinationale dans le domaine de l’eau et des boissons haut de gamme. Il s’agit de plus de 30 marques dont les produits sont commercialisés dans 120 pays, parmi lesquelles S.Pellegrino, Source Perrier et Acqua Panna, ainsi que des boissons fonctionnelles d’hydratation, la marque mondiale Nestlé Pure Life et des marques d’eau locales.