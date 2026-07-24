Jumbo vend son tout premier magasin belge à un duo d’entrepreneurs

Jumbo vend son magasin de Pelt, le premier supermarché ouvert par la chaîne néerlandaise en Flandre, aux entrepreneurs Ralf Jansen et René Puts, qui acquièrent ainsi un troisième magasin en Belgique.

Miser sur la franchise

« C’est avec une immense fierté que René et moi-même pouvons annoncer que nous reprendrons Jumbo Pelt à compter du 19 octobre », annonce Ralf Jansen sur LinkedIn. « Nous sommes impatients de poursuivre, aux côtés de Maarten et de toute l’équipe, sur la lancée du succès que le magasin a su bâtir ces dernières années. Nous avons beaucoup de respect pour ce qui a été mis en place à Pelt et nous sommes ravis de pouvoir y contribuer ensemble. » Jansen et Puts exploitent déjà deux supermarchés belges, à Bree et à Maasmechelen, ainsi qu’un autre à Stramproy, juste de l’autre côté de la frontière aux Pays-Bas.

Jumbo a fait ses débuts à Pelt le 6 novembre 2019. Ce fut le point de départ d’une expansion en Belgique qui compte désormais 47 magasins. Le 48e ouvrira ses portes fin août à Mortsel, près d’Anvers. La vente de ce magasin n’est pas une surprise : Jumbo mise de plus en plus sur la franchise en Belgique. Le nouveau directeur pour la Belgique, Anrico Maat, est lui-même un entrepreneur à succès.