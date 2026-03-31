Un nouveau directeur pour Jumbo Belgique

L’entrepreneur néerlandais Anrico Maat, directeur des ventes de Jumbo, succède à Peter Isaac au poste de directeur de la filiale belge de la chaîne de supermarchés néerlandaise. Isaac reste associé à Jumbo Belgique en tant que conseiller stratégique.

Nouvelle direction

Jumbo procède à une réorganisation de sa direction en Belgique. Anrico Maat, entrepreneur à succès possédant vingt magasins dans le nord des Pays-Bas, devient directeur pour la Belgique. Il succède à Peter Isaac, qui occupait le poste de directeur de Jumbo Belgique depuis 2019, et se concentrera sur la poursuite de la croissance, la mise en œuvre de la stratégie affinée et le lien avec l’organisation néerlandaise, indique le distributeur dans un communiqué de presse.

« Peter a permis à Jumbo Belgique, avec son équipe, de connaître une forte croissance en peu de temps et a fait de nous le supermarché régional le plus apprécié de Belgique. Nous entrons désormais dans une nouvelle phase avec Jumbo, ce qui nécessite un nouveau leadership », déclare Jesper Højer, PDG de Jumbo. Dans son nouveau rôle de conseiller stratégique, Isaac se concentrera sur la poursuite de l’expansion de Jumbo en Belgique, où le distributeur compte désormais 44 magasins, avec un chiffre d’affaires qui aura atteint près d’un demi-milliard d’euros en 2025.

Plus de dynamisme

Il s’avère que le nouveau directeur doit attirer de nouveaux entrepreneurs. « Anrico apporte une grande connaissance et une solide expérience des opérations quotidiennes en magasin et accorde une grande importance à l’orientation client. Combiné à son expérience d’entrepreneur, cela est extrêmement important pour attirer de nouveaux entrepreneurs Jumbo en Belgique et pour réaliser nos ambitions de croissance. Sa nomination au poste de directeur pour la Belgique s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Jumbo, qui vise à renforcer encore davantage notre dynamisme et notre orientation client. »

Les responsabilités d’Anrico Maat en tant que directeur des ventes seront reprises à compter du 1er avril par Boudewijn van den Brand dans son rôle de directeur des opérations (COO).