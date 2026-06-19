Des investissements dans les prix font peser une perte d’un milliard sur Asda

La chaîne de supermarchés britannique Asda a enregistré une perte de près d’un milliard de livres sterling (1,15 milliard d’euros) au cours du dernier exercice. Ces résultats déficitaires s’expliquent en partie par les baisses de prix mises en place pour tenter de reconquérir la clientèle.

Le redressement pourrait prendre cinq ans

Le chiffre d’affaires total de la troisième chaîne de supermarchés britannique, derrière Tesco et Sainsbury’s, a baissé de 3,4 % pour s’établir à 25,9 milliards de livres sterling (29,9 milliards d’euros). La perte avant impôts s’est élevée à 989 millions de livres sterling (1,14 milliard d’euros) en 2025, contre 599 millions de livres sterling (691,5 millions d’euros) en 2024.

Ces résultats dans le rouge ne sont pas une surprise : le PDG Allan Leighton avait déjà prévenu en mars de l’année dernière que son projet visant à proposer des prix de 5 % à 10 % moins chers que ceux de ses concurrents traditionnels réduirait considérablement les bénéfices et que le redressement prendrait jusqu’à cinq ans.

Asda relativise toutefois ces chiffres de perte : selon ses propres dires, l’entreprise dispose d’un bilan solide avec un flux de trésorerie sain, et sa dette nette a diminué. Mais la chaîne de supermarchés continue de perdre des parts de marché. L’entreprise est détenue en grande partie par le fonds d’investissement TDR Capital, tandis que son ancien propriétaire, Walmart, détient encore une participation de 10 %.