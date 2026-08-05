Décès de Daniel Bernard, ancien PDG de Carrefour

Daniel Bernard, qui a été PDG de Carrefour de 1998 à 2005, est décédé dans la nuit du 4 au 5 août. Il a renforcé les activités internationales de l’enseigne, mené à bien la fusion avec Promodès et racheté GB, alors leader du marché belge.

Un acteur mondial

En 1992, Daniel Bernard a quitté le groupe allemand Metro pour rejoindre Carrefour, dont il est devenu PDG en 1998. Sous sa direction, Carrefour est passé du statut de leader du marché français à celui d’acteur mondial, avec des activités en Europe, en Amérique latine et en Asie.

Un épisode marquant a été la fusion, en 1999, avec le groupe familial français Promodès (qui comprenait Dia et les marques Continent et Champion, aujourd’hui disparues) et le rachat consécutif de la société belge GB, dans laquelle Promodès détenait déjà une participation.

Il a également été à l’origine de la mise en place de la « Chaîne de qualité Carrefour », qui a permis d’améliorer les relations avec le monde agricole. En raison des performances décevantes des hypermarchés et du cours de l’action, il a dû quitter ses fonctions en 2005. Par la suite, il est notamment devenu président du groupe de bricolage Kingfisher.