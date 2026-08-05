Procter & Gamble rachète un fabricant de compléments alimentaires

Procter & Gamble, la multinationale américaine principalement active dans le secteur des produits d’hygiène et d’entretien ménager, déboursera plusieurs milliards pour le rachat de Thorne, un fabricant de compléments alimentaires.

Renforcer la division santé et bien-être

La société mère de marques grand public bien connues telles qu’Ariel, Gillette, Oral-B et Pampers rachète le fabricant américain de compléments alimentaires Thorne pour 3,8 milliards de dollars. Fondée en 1984, Thorne est entrée en bourse en 2021. En 2023, le fonds d’investissement L Catterton a racheté la société en la retirant de la bourse

Avec cette acquisition, P&G entend développer sa division santé et bien-être. La multinationale compte déjà plusieurs autres marques de compléments alimentaires dans son portefeuille. Thorne produit des compléments alimentaires, tels que des protéines en poudre, de la créatine, des électrolytes et des gélules d’oméga 3, et a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars (environ 433 millions d’euros). Selon certaines informations, d’autres acteurs, dont Unilever, auraient également été intéressés par cette acquisition.