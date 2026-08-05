Heineken vend davantage de bière et a déjà supprimé 3 000 emplois
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Procter & Gamble, la multinationale américaine principalement active dans le secteur des produits d'hygiène et d'entretien ménager, déboursera plusieurs milliards pour le rachat de Thorne, un fabricant de compléments alimentaires.
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Alors que les marges d'Ahold Delhaize sont sous pression aux États-Unis, les résultats se sont améliorés en Europe, notamment ceux de Delhaize et d'Albert Heijn en Belgique. Le distributeur, qui affiche de solides ventes en ligne, maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.
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Les 54 magasins Match et Smatch rachetés par Colruyt Group ont trouvé leur destination définitive à l'issue d'un processus intensif de deux ans et demi. Même si, pour certains établissements, cette destination est la fermeture.