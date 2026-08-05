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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Heineken vend davantage de bière et a déjà supprimé 3 000 emplois

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Food5 août, 2026
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Forte croissance du segment sans alcool

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