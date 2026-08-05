Le commerce en ligne et l’Europe permettent à Ahold Delhaize de maintenir le cap
- Procter & Gamble rachète un fabricant de compléments alimentaires
Procter & Gamble, la multinationale américaine principalement active dans le secteur des produits d'hygiène et d'entretien ménager, déboursera plusieurs milliards pour le rachat de Thorne, un fabricant de compléments alimentaires.
- Heineken vend davantage de bière et a déjà supprimé 3 000 emplois
Contre toute attente, Heineken a vendu davantage de bière au cours du premier semestre de cette année, mais pas en Europe. Le programme de réduction des coûts, qui prévoit la suppression de 6 000 emplois, en est à mi-parcours.
- Colruyt Group trouve une destination définitive pour tous les magasins Match & SmatchFood4 août, 2026
Les 54 magasins Match et Smatch rachetés par Colruyt Group ont trouvé leur destination définitive à l'issue d'un processus intensif de deux ans et demi. Même si, pour certains établissements, cette destination est la fermeture.