Le distributeur de produits bio Marma rachète huit marques à Distribio
- Décès de Daniel Bernard, ancien PDG de Carrefour
Daniel Bernard, qui a occupé le poste de PDG de Carrefour de 1998 à 2005, est décédé dans la nuit du 4 au 5 août. Il a renforcé les activités internationales de l'enseigne, mené à bien la fusion avec Promodès et racheté GB, alors leader du marché belge.
- Procter & Gamble rachète un fabricant de compléments alimentaires
Procter & Gamble, la multinationale américaine principalement active dans le secteur des produits d'hygiène et d'entretien ménager, déboursera plusieurs milliards pour le rachat de Thorne, un fabricant de compléments alimentaires.
- Heineken vend davantage de bière et a déjà supprimé 3 000 emplois
Contre toute attente, Heineken a vendu davantage de bière au cours du premier semestre de cette année, mais pas en Europe. Le programme de réduction des coûts, qui prévoit la suppression de 6 000 emplois, en est à mi-parcours.