MediaMarkt étend son service d’achats sur rendez-vous à la Belgique

MediaMarkt lance le « shopping sur rendez-vous » dans ses magasins belges. Grâce à ce nouveau service, les clients peuvent planifier à l’avance un entretien de conseil personnalisé en magasin. Ce service gratuit a déjà été lancé avec succès en Allemagne et aux Pays-Bas.

Élargir l’offre de services

MediaMarkt affirme continuer à investir dans des concepts de service qui répondent aux besoins individuels des clients. Les rendez-vous personnalisés concrétisent cette promesse en magasin : un spécialiste se tient prêt à offrir des conseils sur mesure et un accompagnement individuel, pour une expérience d’achat rapide et personnalisée. Les clients gagnent ainsi du temps et peuvent planifier leur visite en magasin au moment qui leur convient le mieux.

En effet, les clients recherchent de plus en plus souvent des produits en ligne, mais souhaitent toujours bénéficier de conseils ciblés et d’une confirmation de leur choix en magasin. Le shopping sur rendez-vous fait le lien entre ces deux mondes, explique le détaillant. Les clients peuvent facilement prendre rendez-vous via la page de leur magasin local, dans la catégorie de produits de leur choix. À leur arrivée, ils s’enregistrent et sont accompagnés vers un spécialiste, qui prend le temps de discuter de leurs besoins, de comparer les produits et de les aider à prendre une décision d’achat.

Après une phase de test, ce service gratuit est également disponible depuis la fin de l’année dernière dans tous les magasins allemands du détaillant et a été lancé en mars dans les 54 magasins néerlandais. Pour MediaMarkt, il s’agit d’une nouvelle étape dans sa stratégie qui mise de plus en plus sur le développement d’une offre de services, comprenant notamment les réparations, les garanties, les assurances et le financement.