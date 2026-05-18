Inter IKEA supprime 850 emplois afin de baisser ses prix

Inter IKEA, détenteur des droits et franchiseur de la célèbre chaîne suédoise de magasins d’ameublement, va réduire ses coûts afin de baisser ses prix, alors que la confiance des consommateurs continue de s’effriter.

« L’accessibilité financière est plus importante que jamais »

Inter IKEA supprime 850 emplois à l’échelle mondiale, soit environ 3 % des 27 500 postes que compte l’entreprise, dans le cadre d’un plan de réduction des coûts. 300 de ces suppressions d’emplois concernent la Suède. L’entreprise, qui voit ses coûts augmenter et les dépenses des consommateurs baisser, souhaite se concentrer sur trois grandes priorités : la croissance du chiffre d’affaires, des baisses de prix significatives et l’augmentation de la fréquentation dans tous les points de contact avec la clientèle.

« Malgré de nombreux résultats positifs, Inter IKEA Group est devenu un peu trop complexe et fragmenté dans un environnement de vente au détail qui exige simplicité et rapidité », déclare Henrik Elm, directeur financier d’Inter IKEA Group, dans un communiqué de presse. « Aujourd’hui, l’accessibilité financière est plus pertinente que jamais. Ce n’est pas nouveau pour IKEA. C’est au cœur de notre identité. Nous devons nous concentrer sur ce qui compte le plus pour nos clients. Avec des objectifs clairs et moins de priorités, une organisation plus rationalisée permettra une prise de décision plus rapide, réduira les coûts et nous permettra de mieux proposer des prix plus bas à nos clients. Cela nous aidera à rester fidèles à notre vision et à maintenir la compétitivité d’IKEA pendant de nombreuses années encore. »

« Des décisions comme celles-ci ne sont jamais faciles, et nous abordons ce processus avec soin, respect et transparence », poursuit-il. L’annonce d’Inter IKEA fait suite à une mesure similaire prise par Ingka Group, le plus grand franchisé IKEA, qui avait déjà annoncé en mars la suppression de 800 postes au sein de son organisation administrative.