Ingka, le distributeur d’Ikea, supprime 800 emplois

Ingka Group, le plus grand franchisé Ikea, mise sur une « organisation plus simple ». 800 postes vont être supprimés au sein des fonctions du groupe. « Nous sommes devenus trop complexes dans un environnement de vente au détail qui exige rapidité et agilité », a déclaré le PDG Juvencio Maeztu.

Moins de personnel à la direction

Ingka Group, responsable de 87 % du chiffre d’affaires mondial d’Ikea, affirme miser pleinement sur l’accessibilité, la durabilité et l’orientation client, mais le chemin pour y parvenir passe par une réorganisation en profondeur. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une simplification stratégique de l’organisation, destinée à accélérer la prise de décision et à réduire les coûts.

Juvencio Maeztu, PDG : « La simplicité est l’une de nos valeurs fondamentales, et nous la replaçons aujourd’hui au cœur de notre organisation. Cela doit nous aider à nous rapprocher du client tout en rendant possibles notre croissance et nos baisses de prix. »

Ikea poursuit néanmoins son expansion à un rythme soutenu. Depuis 2020, le nombre de magasins et de points de contact avec la clientèle est passé de 375 à plus de 640 dans 32 pays. Au cours du dernier exercice financier seulement, le groupe a ouvert 54 nouveaux points de vente, dont des formats urbains compacts et des magasins en banlieue. D’ici septembre, 20 nouveaux magasins sont encore prévus, ce qui représente 500 emplois supplémentaires. Le paradoxe est donc clair : alors que le géant de l’ameublement supprime des emplois dans ses services administratifs, il en crée de nouveaux ailleurs.