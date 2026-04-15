Jysk ouvre six nouveaux magasins en une seule journée au Benelux

Mercredi, Jysk a ouvert quatre nouveaux magasins aux Pays-Bas et deux en Belgique. Tous ces sites occupent d’anciens locaux de Leen Bakker.

« Continuer à investir »

La chaîne scandinave de magasins d’ameublement a ouvert simultanément ses portes mercredi à Amsterdam, Leek, Veendam et Zierikzee aux Pays-Bas, ainsi qu’à Termonde et Marche-en-Famenne en Belgique.

Ces ouvertures coïncident avec le 20e anniversaire de Jysk aux Pays-Bas. « Le fait que nous continuions à croître à cette échelle après vingt ans aux Pays-Bas en dit long sur la force de Jysk. De plus en plus de clients nous choisissent délibérément, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour continuer à investir », déclare Frank Christant, directeur national de Jysk pour les Pays-Bas, la Belgique et la France.

Le détaillant compte désormais 108 magasins aux Pays-Bas et souhaite passer à au moins 140 points de vente dans les années à venir. La prochaine ouverture est prévue le 13 mai à Meppel. En juin suivra l’ouverture d’un tout nouveau magasin à Barneveld. Chaque magasin emploie environ dix personnes. Parmi les nouveaux collègues figurent également d’anciens employés de Leen Bakker qui ont suivi le mouvement.

En Belgique, le nombre de magasins s’élève à 78. La chaîne de magasins d’ameublement souhaite passer à au moins 125 magasins dans les années à venir. Un nouveau magasin ouvrira ses portes à Saint-Trond en juin, et les trois premières ouvertures dans d’anciens sites Shopping Cora suivront en juillet.