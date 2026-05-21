Inno s’installe à l’hôtel : trois suites aménagées au Novotel

La chaîne de grands magasins Inno et le groupe hôtelier Novotel s’associent pour un projet novateur mêlant commerce de détail et hôtellerie. À Bruxelles et à Bruges, trois suites d’hôtel vont subir une transformation complète pendant six mois grâce aux produits de la gamme Inno.

Accessoires et linge de lit

Deux suites se trouvent au Novotel Brussels Off Grand Place, la troisième au Novotel Brugge Centrum. Ces chambres ne doivent pas seulement permettre aux clients de passer la nuit, mais aussi les inspirer en matière de décoration intérieure, de textiles et de soins. « Une chambre d’hôtel est un lieu où l’on ne se contente pas de voir les produits, mais où on les touche, les utilise et les vit », explique Annelien Alaerts, directrice marketing d’Inno Belgique. « Ainsi, un séjour devient non seulement plus confortable, mais aussi une source d’idées pour la maison. »

Les suites comprennent notamment du linge de lit Anne de Solène, du linge de bain De Witte Lietaer, des produits de soin RainPharma et des accessoires décoratifs Åhléns Home et Salt & Pepper. L’équipe de merchandising visuel d’Inno a élaboré le concept, en attribuant un style propre à chaque suite. Les visiteurs peuvent ensuite acheter les produits à prix réduit chez Inno. Le détaillant tente ainsi de relier directement l’expérience hôtelière aux ventes en magasin et en ligne.

Selon le PDG Armin Devender, cette collaboration s’inscrit dans le positionnement des deux marques autour du « luxe accessible ». « Novotel et ALL Accor Group sont pour nous des partenaires naturels, car nous partageons la même vision du luxe accessible : une expérience de qualité et élégante qui reste chaleureuse, accessible et reconnaissable », explique M. Devender.