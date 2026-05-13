Ikea teste des chaussures robotisées pour traiter les commandes plus rapidement

À Helsingborg, en Suède, Ikea teste des bottes robotisées afin d’accélérer la préparation des commandes et de réduire la charge physique. D’après les premières mesures, les employés marchaient jusqu’à deux fois plus vite et la productivité moyenne par heure en matière de préparation des commandes a augmenté de 16 %.

L’un des quelque 40 tests

Les « Moonwalkers », qui s’enfilent par-dessus des chaussures ordinaires, s’adaptent au rythme de marche de la personne qui les porte grâce à l’IA. L’essai a débuté après qu’un employé a vu une publicité pour ces chaussures robotisées et en a commandé une paire pour les tester. Le système s’adresse aux employés qui préparent les commandes dans différentes zones de traitement et vise à la fois à augmenter la vitesse et à ménager le corps.

Les Moonwalkers font partie de plus de 40 solutions automatisées, comprenant des technologies d’IA et de robotique, qui assistent les employés des magasins Ikea à travers le monde. « Nos collègues ont réagi de manière très positive – tout comme nos clients », a déclaré Sebastian Carlius, responsable des opérations de traitement des commandes chez Ikea Helsingborg, dans un communiqué de presse. « Les gens voient quelque chose de nouveau, quelque chose qui fonctionne, et cela éveille leur curiosité. C’est cette énergie qui nous pousse à continuer à chercher de meilleures façons de faire les choses. »

Selon Ikea, ce projet montre que les initiatives opérationnelles peuvent émaner des employés qui travaillent au quotidien sur le terrain. « Ce qu’a fait l’équipe de Helsingborg en est un excellent exemple : prendre des initiatives, tester quelque chose de nouveau et partager ce qu’elle a appris », explique David McCabe, responsable mondial des opérations logistiques et des services essentiels chez Ingka Group.