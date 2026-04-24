La chocolaterie Dolfin sauve son concurrent Galler de la faillite

Le chocolatier belge Galler, en difficulté, est racheté par son homologue de Nivelles, Dolfin, et par un consortium d’investisseurs wallons. Cette opération entraînera toutefois la suppression de 70 des 170 emplois.

De nouveau entre des mains belges

Galler avait connu de graves difficultés financières suite à une série de revers, notamment la crise du Covid et l’inondation de son usine en 2021. L’entreprise, détenue depuis 2018 en partie par Al-Afia, le fonds d’investissement de la famille royale du Qatar, et par des investisseurs publics, a enregistré en 2024 une perte nette de 1,7 million d’euros pour un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros.

En février, Galler a obtenu une protection contre ses créanciers. La recherche de nouveaux financements par le PDG par intérim Sébastien Desclée semblait s’avérer difficile, mais le fabricant de chocolat revient désormais entièrement entre des mains belges. La chocolaterie Dolfin, basée à Nivelles, rachète l’entreprise, en collaboration avec l’investisseur public wallon Wallonie Entreprendre (WE), un groupe d’investisseurs privés et le PDG Desclée. C’est ce qu’annonce le journal économique L’Echo.

Galler se concentrera sur la production de chocolat destiné à la grande distribution, tandis que Dolfin restera actif dans les magasins spécialisés. Les deux marques pourront ainsi coexister. Cette acquisition s’accompagne toutefois d’une restructuration qui entraînera la suppression de 70 des 170 emplois.