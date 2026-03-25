Les magasins Carrefour cédés en Italie redeviendront des Carrefours

Il y a à peine six mois, Carrefour a vendu tous ses magasins italiens au groupe NewPrinces, mais voilà que l’enseigne y fait déjà son retour. Le groupe français de distribution conclut d’ailleurs un accord de franchise avec le repreneur. Pourquoi ? Et est-ce également ce que Carrefour pourrait faire en Belgique ?

Une mesure transitoire ?

Depuis le 1er décembre 2025, la vente des magasins italiens de Carrefour au groupe NewPrinces est officiellement conclue pour un montant de 270 millions d’euros. Pourtant, le nom Carrefour restera pour l’instant au-dessus de la porte. Les deux parties ont conclu un accord de licence, permettant à NewPrinces d’utiliser la marque et le réseau de distribution pendant les trois prochaines années. C’est ce que rapporte LSA.