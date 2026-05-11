De nouvelles baisses de prix sur cent produits chez Lidl Belgique

Après une première série de baisses de prix sur les fruits et légumes, Lidl en Belgique va encore baisser les prix de cent produits supplémentaires à partir du 11 mai. Cette opération est révélatrice de la nervosité qui règne sur le marché belge de la grande distribution alimentaire.

Évolution des habitudes d’achat

La semaine dernière, Lidl avait déjà baissé les prix de fruits et légumes frais très prisés tels que les bananes, les framboises, les endives, les tomates cerises et les champignons. À partir du lundi 11 mai, la chaîne de supermarchés passe à la vitesse supérieure avec des baisses de prix permanentes sur une large gamme de produits alimentaires, d’articles de soins essentiels tels que les couches et les serviettes hygiéniques, ainsi que des produits ménagers comme la lessive et les pastilles pour lave-vaisselle. La liste complète est disponible sur le site web du détaillant.

Le discounter se réfère à une étude d’iVOX sur l’impact de l’inflation sur le comportement d’achat. Aujourd’hui, quatre Belges sur dix sont confrontés à un « stress du choix » lors de leurs courses hebdomadaires en raison de la hausse de l’inflation. Six Belges sur dix indiquent rechercher activement les promotions et la moitié d’entre eux optent plus souvent pour les marques de distributeur. En effet, les gens sont moins enclins à faire des économies sur les vacances, les loisirs et la détente.

Éliminer le stress

« Ainsi, la moitié des personnes interrogées indiquent qu’elles renoncent aux produits de luxe, un tiers opte pour des produits de soin et d’entretien ménager moins chers, et une sur cinq fait des économies sur la viande, le poisson et la volaille. En proposant des baisses de prix ciblées sur 100 produits de base, nous éliminons le stress lié aux achats et veillons à ce que les consommateurs aient moins à faire de concessions sur leurs courses quotidiennes », explique Isabelle Colbrandt, porte-parole de Lidl Belgique.

Cette opération illustre la nervosité croissante sur le marché belge de la grande distribution alimentaire. Suite à une comparaison de prix réalisée par Delhaize en début d’année, Lidl a même saisi la justice. Une comparaison de prix effectuée par Lidl quelques semaines plus tard a quant à elle suscité le mécontentement de la concurrence. La part de marché des discounters est sous pression, notamment en raison de la généralisation des ouvertures le dimanche chez des concurrents tels que Delhaize et Carrefour. Lidl mène actuellement des discussions exploratoires avec les syndicats afin de pouvoir également ouvrir ses magasins le dimanche.