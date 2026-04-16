Alexandre Bompard, CEO de Carrefour, apporte son soutien à la Belgique

Alexandre Bompard, CEO de Carrefour, s’est rendu en Belgique cette semaine afin de prendre connaissance des premiers résultats du nouveau plan stratégique. Une visite remarquable, compte tenu des récentes spéculations sur l’avenir du distributeur dans le pays.

« Bravo aux équipes »

« Carrefour 2030 se déploie en Belgique, où j’ai pu observer concrètement les premières réalisations de notre nouveau plan stratégique », indique le dirigeant sur LinkedIn. « Portées par l’engagement remarquable de nos collaborateurs et de nos franchisés, les avancées sont déjà tangibles : amélioration de la qualité des assortiments, montée en puissance des marques Carrefour et renforcement de l’offre en produits frais. »

« Bravo aux équipes de Carrefour Belgique, qui donnent vie chaque jour à leur ambition de « faire de chaque magasin le commerçant préféré du quartier ». Une dynamique positive qui s’inscrit dans la continuité des progrès accomplis ces dernières années. »

La vente n’est plus à l’ordre du jour

Une intervention remarquable, car ces derniers mois, de nombreux doutes ont surgi quant au sort de Carrefour en Belgique. En février, dans le cadre du plan stratégique Carrefour 2030, M. Bompard avait en effet annoncé que le distributeur se concentrerait désormais sur trois pays clés : la France, l’Espagne et le Brésil. Pour la Belgique, toutes les options restaient ouvertes, ce qui avait alimenté les spéculations sur une éventuelle vente.

Cependant, après des rumeurs en mars concernant l’intérêt du fonds d’investissement allemand Aurelius, Carrefour a fait savoir qu’une vente n’était plus à l’ordre du jour. « Carrefour reste pleinement engagé à développer ses activités en Belgique à long terme », avait alors déclaré l’entreprise. Avec sa visite et ses paroles encourageantes, le CEO Bompard semble vouloir renforcer ce message.