La génération IA de la technologie de pesée

(Publireportage) METTLER TOLEDO présente FreshAI, une solution innovante pour la reconnaissance automatique des éléments sur la balance. Le logiciel avancé est capable d’afficher le bon produit en une demi-seconde avec une précision de ~99 %.

Le logiciel FreshAI de pointe de METTLER TOLEDO offre aux détaillants une solution de pesée entièrement intégrée et intelligente qui optimise les processus, maximise l’efficacité et réduit les coûts, tout en maintenant la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité des données. Ainsi, clients et employés bénéficient d’une expérience utilisateur intuitive dans le rayon fruits frais, au comptoir, dans la zone de préparation et à la caisse.

Dans le rayon des produits frais, les clients peuvent trouver le bon article plus rapidement et plus facilement. Grâce à ses impressionnantes capacités de reconnaissance, le bon produit apparaît dans les quatre premiers articles suggérés à l’écran en une demi-seconde, avec une précision de 99 % ! Cela réduit le temps de recherche pour l’article approprié et minimise ainsi le risque de frustration chez les clients. Parallèlement, la perte de ventes due à des articles mal sélectionnés est minimisée.

Sur le comptoir ou dans la salle de préparation, vos employés bénéficieront également des avantages de la reconnaissance automatique des articles, car ils n’auront plus à chercher manuellement le bon article et pourront ainsi travailler plus efficacement, vous faisant gagner un temps précieux, ce qui est essentiel lorsque vous faites face à un manque de personnel.

À la caisse, les entrepreneurs bénéficient de processus plus efficaces grâce à la reconnaissance automatique des articles, ce qui réduit le temps d’attente à la caisse et améliore encore la satisfaction client. FreshAI est disponible pour diverses applications, y compris les paiements, les caisses en libre-service et d’autres processus d’achat.

Le logiciel de reconnaissance d’articles FreshAI fonctionne directement sur la balance, les données sont stockées localement sur l’appareil, et ne nécessite donc pas de connexion réseau continue. La communication chiffrée selon la norme industrielle REST/JSON garantit un haut niveau de sécurité.

Les articles emballés et non emballés (comme les fruits et légumes, le pain, les pâtisseries et les snacks) sont automatiquement identifiés et affichés à l’aide d’images reconnaissables. Grâce à « l’apprentissage automatique », le logiciel peut « apprendre » à reconnaître les nouveaux éléments sans avoir à être configuré manuellement par les employés. Cela permet un déploiement le jour même, sans formation supplémentaire des utilisateurs. Les nouveaux magasins bénéficient également de l’expérience des magasins existants, ce qui simplifie le déploiement multi-magasins et améliore l’efficacité du déploiement. Le logiciel avancé peut également suivre les stocks et aider à minimiser la réduction et améliorer la gestion des stocks. De plus, grâce à la reconnaissance automatique, le risque d’erreur d’identification des produits est considérablement réduit.

FreshAI est disponible en solution autonome ou en option à grande échelle avec le logiciel FreshPro. La solution s’intègre parfaitement aux plateformes existantes dans tout le magasin grâce au SDK. L’installation modulaire de la caméra est flexible et convient donc à toute configuration de caisse.

Le logiciel avancé FreshAI et son puissant algorithme de reconnaissance de produits, combinés à la sécurité à l’échelle et à sa facilité de déploiement et de gestion, reflètent l’engagement de METTLER TOLEDO envers la qualité et l’innovation dans l’automatisation du commerce de détail.

Les avantages de FreshAI en un coup d’œil :