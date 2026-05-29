[Filet Pur] Un poisson s’est noyé

Une promotion ne doit pas être dingue pour attirer l’attention, les supermarchés sont plus riches, mais aussi plus fâchés et plus intelligents que vous le pensez, et même les poissons peuvent se noyer. Filet Pur identifie une étonnante tendance vestimentaire, mais met en garde : ne vous réjouissez pas trop vite !

Placards de cuisine qui débordent

C’était loin d’être le deal de l’année. Il n’a même pas fait les premières pages, d’ailleurs : une brochure promotionnelle qui ne proposait pas grand-chose de plus que ce qui est désormais la norme dans les produits de grande consommation. Car aujourd’hui, un consommateur ne quitte plus son sofa porte pour moins de 50% de réduction. Sans compter que les pâtes ne sont de toute manière pas chères. En euros sonnants et trébuchants, les économies réalisées sont donc extrêmement modestes. Soubry – qui d’autre ? – a d’ailleurs énormément perdu en réputation ces dernières face à l’arrivée d’authentiques concurrents italiens « al bronzo » dans les rayons.