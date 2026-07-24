[Interview] The Barn ouvre son dixième magasin : « Un marché dans chaque commune bruxelloise est envisageable »

« Chez nous, tout est bio, y compris notre croissance », déclare Julien de Brouwer, cofondateur, en revenant sur les dix ans d’existence de The Barn. La chaîne bio célèbre cet anniversaire avec l’ouverture d’un dixième marché, cette fois-ci à Woluwe-Saint-Lambert.

Tout en main propre

Dix magasins en dix ans : c’est un rythme qui correspond parfaitement à l’ADN de The Barn, sourit Julien de Brouwer, non sans fierté. « Sobre, réfléchi et bio. Tels sont nos marchés de produits frais, telle est notre promesse au client. Nous continuons à tout faire par nos propres moyens, sans investisseurs extérieurs. »