Intermarché ferme ses portes à Monceau

Une opération de liquidation est en cours au supermarché Intermarché de Monceau-sur-Sambre : le magasin, un ancien Mestdagh qui n’a pas trouvé de repreneur, va bientôt fermer définitivement ses portes.

D’autres magasins menacés

Des clients ont signalé cette fermeture imminente sur les réseaux sociaux et la direction du magasin a confirmé la nouvelle à Sudinfo : le magasin de Monceau, près de Charleroi, fermera définitivement ses portes prochainement. Il s’agit d’un magasin du réseau Mestdagh qui n’avait pas encore trouvé de repreneur et qui était donc exploité « en portage » par le groupe en attendant. Une dizaine d’autres magasins du détaillant se trouvent dans la même situation : si aucun repreneur n’est trouvé rapidement, ils fermeront avant l’été.

Au cours des derniers mois, au moins cinq supermarchés des Mousquetaires en Belgique ont fait faillite. Ils ont connu des difficultés financières en raison du chaos organisationnel qui a suivi le rachat d’une quatre-vingtaine d’anciens magasins Carrefour appartenant au groupe Mestdagh. Selon la direction d’Intermarché, ces problèmes seraient désormais résolus, mais plusieurs entrepreneurs ne parviennent plus à résorber la dette accumulée entre-temps.

En 2025, Intermarché a réalisé en Belgique un chiffre d’affaires de 1,97 milliard d’euros, mais a également enregistré une perte de 46 millions d’euros. D’ici 2027, ces chiffres rouges devraient appartenir au passé. D’ici 2030 , les Musketiers visent en Belgique un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et une part de marché de 20 % en Wallonie.