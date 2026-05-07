Eroski franchit la barre des 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires

La chaîne de supermarchés espagnole Eroski a clôturé l’exercice 2025 en franchissant une étape importante : son chiffre d’affaires a tout juste dépassé la barre des 6 milliards d’euros. Le distributeur a bénéficié de solides performances dans le secteur alimentaire, d’un canal en ligne en pleine croissance et d’une réduction significative de sa dette.

Importante restructuration financière

Eroski a enregistré l’année dernière un chiffre d’affaires de 6,081 milliards d’euros, soit 196 millions d’euros de plus que l’année précédente, ce qui représente une croissance de près de 3 %. Le résultat opérationnel est resté solide : l’EBITDA s’est élevé à 340 millions d’euros, soit une marge stable de 5,9 %.