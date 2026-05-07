Les militants et les investisseurs se font entendre lors de l’assemblée générale de Magnum

Le mouvement « Free Ben & Jerry’s » a profité de la première assemblée générale de The Magnum Ice Cream Company pour attirer une nouvelle fois l’attention sur la place occupée par la marque de glaces militante au sein du groupe. Des actionnaires se montrent eux aussi critiques.

Soutien des fonds d’investissement

La première assemblée générale de Magnum Ice Cream Company, le 7 mai, ne s’est pas déroulée sans incidents. Ben Cohen, cofondateur de Ben & Jerry’s, continue en effet de militer sans relâche pour la mission sociale de « sa » marque, et des militants ont manifesté devant le Sheraton Amsterdam Airport, où se tenait la réunion. Il est à noter que ce mouvement bénéficie désormais du soutien ouvert d’un groupe de grands actionnaires.

17 fonds d’investissement détenant ensemble au moins 1,3 million de dollars d’actions Magnum, dont NorthStar Asset Management, Trillium Asset Management, Domini Impact Investments et Mercy Investment Services, ont adressé une lettre à l’entreprise avant l’assemblée pour lui demander d’expliquer comment elle entend garantir l’indépendance du conseil d’administration de Ben & Jerry’s. Ils demandent également la publication de chiffres d’affaires et de bénéfices distincts pour la marque.

« En désaccord respectueux »

Les investisseurs craignent que la politique actuelle de Magnum ne détruise la valeur de la marque Ben & Jerry’s. « Ils ont démantelé la mission sociale de la marque, qui constitue pour nous, en tant qu’investisseurs, la valeur de la marque », a déclaré Whitney Nguyen, directrice de la recherche d’impact chez NorthStar, à Reuters.

Dans une réponse, Magnum déclare : « Bien que nous soyons en désaccord respectueux avec la caractérisation donnée par NorthStar, nous sommes toujours disposés à dialoguer avec les actionnaires et nous nous réjouissons de le faire. Nous restons engagés en faveur d’un conseil d’administration, dirigé par un administrateur indépendant, qui, aux côtés du PDG, continuera à jouer son rôle dans la conduite de la mission sociale et de l’intégrité de la marque. »