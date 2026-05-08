[Filet Pur] Fuite des cerveaux

Un robinet fuit à Zaandam. Et un méchant virus circule à nouveau. Mais que penser de cette interdiction de fumer qui n’en est pas une ? Et peut-on utiliser la violence contre des clients difficiles ? Who you gonna call ? Filet Pur, bien sûr !

Une bière !

À 1.650 euros pour le billet le moins cher, les supporters savent ce qu’ils économisent en restant assis devant la télévision pendant la Coupe du monde. Si même un Donald Trump pourtant détenteur du prestigieux Prix de la Paix de la FIFA trouve que c’est un peu exagéré, c’est que ça l’est. Mais oui, il préfère les combats en cage. Chacun ses goûts. Quoi qu’il en soit, les vendeurs de bière sont impatients d’accaparer une partie du budget familial ainsi libéré au cours des moins à venir.