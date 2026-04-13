Carrefour France fera passer à nouveau des dizaines d’hypermarchés et de supermarchés en location-gérance

Cette année, Carrefour cédera en France au moins 8 hypermarchés et 36 supermarchés à des gérants indépendants. Il est possible que le distributeur ajoute prochainement d’autres hypermarchés (déficitaires) à cette liste.

Réduction des coûts salariaux

Il s’agit déjà de la neuvième vague de privatisations pour Carrefour depuis l’arrivée du PDG Alexandre Bompard en 2018. En janvier dernier, le distributeur alimentaire avait annoncé une opération similaire pour 15 hypermarchés et 24 supermarchés, touchant pas moins de 4 000 employés. Cette année, la mesure concerne dans un premier temps 8 hypermarchés et 36 supermarchés, représentant au total 3 204 employés, mais selon les syndicats, sept autres hypermarchés suivront prochainement, rapporte le magazine spécialisé LSA.

Les magasins seront exploités en « location-gérance », ce qui signifie que Carrefour conserve la propriété ou le bail immobilier ainsi que le fonds de commerce, mais confie l’exploitation du magasin à un gérant indépendant. Le distributeur espère ainsi rendre les magasins plus rentables : sous ce nouveau statut, les coûts salariaux sont en effet moins élevés et la flexibilité du travail est accrue.

À l’heure actuelle, en France, 80 % des 1 167 supermarchés Carrefour sont déjà exploités en franchise ou en location-gérance. Dans le secteur des hypermarchés – une branche déficitaire depuis 2018 –, cela concerne déjà plus de 100 des 325 établissements au total.