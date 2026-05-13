À Court-Saint-Étienne aussi, Intermarché jette l’éponge

Après l’annonce de la fermeture du magasin de Monceau-sur-Sambre, c’est également la fin pour Intermarché Court-Saint-Étienne. Le distributeur ferme les magasins rachetés au groupe Mestdagh pour lesquels aucun repreneur n’a pu être trouvé.

Ancien magasin Mestdagh

Le magasin Intermarché situé Place Roi Baudouin Ier à Court-Saint-Étienne fermera définitivement ses portes fin mai. La nouvelle a été confirmée à Sudinfo par le bourgmestre. Cette fermeture n’est pas une grande surprise : il s’agit d’un ancien magasin du groupe Mestdagh, racheté par Intermarché Belgique en 2022. Le magasin se trouve dans la zone de chalandise de deux autres magasins Intermarché « historiques », à Ottignies-Louvain-La-Neuve et à Corbais.

Les Mousquetaires n’ont pas trouvé d’exploitant indépendant pour le magasin, qui était exploité « en portage » par le groupe en attendant. Plusieurs autres magasins se trouvant dans cette situation devront également fermer leurs portes dans les semaines et les mois à venir. Selon nos informations, cela concerne notamment les points de vente de Montignies-sur-Sambre et de Fleurus, tandis que la vente de liquidation est déjà en cours dans le magasin de Monceau-sur-Sambre.

Depuis le rachat d’environ 80 anciens supermarchés Carrefour exploités par le groupe Mestdagh de Gosselies, Intermarché a déjà fermé plusieurs magasins. Cinq d’entre eux ont également fait faillite. Le groupe soutient néanmoins que cette reprise était une bonne chose pour la croissance future de l’enseigne en Belgique : le chiffre d’affaires d’Intermarché a augmenté de 6 % l’année dernière, et les Mousquetaires visent un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et une part de marché de 20 % en Wallonie d’ici 2030.