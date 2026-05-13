[En images] Jumbo ouvre son 45e magasin belge à Ingelmunster

Mercredi matin, Jumbo a inauguré son 45e supermarché belge, à Ingelmunster. Il s’agit du neuvième magasin en Flandre occidentale pour la chaîne de supermarchés néerlandaise, qui fait également la part belle aux produits locaux dans cette région.

Une concurrence féroce

Les habitants d’Ingelmunster n’ont que l’embarras du choix : ce nouveau Jumbo est situé dans un parc commercial sur la Bruggestraat, à proximité des magasins Delhaize et Lidl, avec, un peu plus loin, Albert Heijn, Aldi et Spar. Le supermarché s’étend sur 1 200 m² et dispose d’un parking pouvant accueillir environ 180 voitures, en commun avec les autres magasins du site. Les clients peuvent s’y rendre sept jours sur sept pour leurs courses quotidiennes, tous les jours de 8 h à 20 h.

Jumbo Ingelmunster est géré par l’entrepreneuse Roos Jansen et son équipe composée d’employés permanents, d’étudiants et de travailleurs flexibles. « Nous voulons que les clients se sentent vraiment les bienvenus ici », dit-elle. « Grâce à une offre locale solide, des prix compétitifs et une attention particulière portée à la fraîcheur et à la qualité, nous faisons la différence chaque jour. »

« Renforcer la communauté locale »

Dans le magasin, les produits locaux et les partenariats occupent une place de choix. Dans les rayons, les clients trouvent des bières de brasseries locales telles que la brasserie du château Vanhonsenbrouck, Martha Bier et la microbrasserie Klondiker, mais aussi de la moutarde artisanale de Willy Good et des fromages frais de ‘t Groendal.

Ingelmunster est le 45e magasin de Jumbo en Belgique et le 9e en Flandre occidentale. C’est également la première ouverture de magasin pour Anrico Maat, récemment nommé directeur de Jumbo Belgique. « Avec ce 45e magasin, nous franchissons une nouvelle étape importante dans notre croissance en Belgique », déclare-t-il. « Nous continuons à investir de manière ciblée dans l’orientation client, l’accessibilité des prix et un fort ancrage local. Ingelmunster en est un bel exemple : un magasin qui offre non seulement qualité et prix abordables, mais qui renforce également la communauté locale. »

Plus tard dans l’année, Jumbo ouvrira notamment d’autres magasins en Belgique à Lokeren, Leeuw-Saint-Pierre (un magasin de pas moins de 4 000 m²) et Mortsel.