Lotus lance l’extension de sa biscuiterie originale à Lembeke

Lotus Bakeries continue d’étendre la capacité de production de son usine de Lembeke afin de répondre à la croissance mondiale de Biscoff. Lundi, le PDG Jan Boone a donné le coup d’envoi de la construction d’un hall de production supplémentaire sur le site situé en Flandre orientale.

Le berceau

Lembeke disposait déjà du « plus grand site européen de production de biscuits d’une seule marque », et celui-ci va encore s’agrandir. Toutes les autorisations ont été obtenues et les travaux ont officiellement commencé. La première production dans les nouvelles installations devrait démarrer d’ici deux ans.

Selon M. Boone, cette extension est la conséquence logique de l’expansion internationale de la marque. « Cette extension s’inscrit tout naturellement dans la mondialisation de Biscoff », explique-t-il. L’usine produit les biscuits Biscoff depuis plus de 90 ans et approvisionne aujourd’hui principalement le marché européen. Les sites en Thaïlande et aux États-Unis desservent respectivement l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord et du Sud.

Une meilleure intégration

Lotus Bakeries met également l’accent sur le respect de l’environnement autour de l’usine. L’entreprise prévoit des technologies silencieuses, des infrastructures acoustiques supplémentaires, la replantation d’arbres et près d’un hectare de nouveaux espaces verts. Le groupe souhaite ainsi mieux intégrer le nouveau bâtiment dans le paysage.

Le groupe de biscuits de Lembeke a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 1,36 milliard d’euros et compte environ 4 150 employés. Outre Biscoff, son portefeuille comprend également des marques telles que Nakd, Trek et Peijnenburg. Les familles Boone et Stevens détiennent le contrôle de l’entreprise, qui est également cotée sur Euronext Bruxelles.