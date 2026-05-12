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Écrit par Pauline Neerman
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Pourquoi le propriétaire de Just Eat Takeaway mise pleinement sur l’intelligence artificielle

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Food12 mai, 2026

Prosus, la société d’investissement à l’origine d’iFood, de Delivery Hero et, depuis l’année dernière, de Just Eat Takeaway, met cette année l’accent sur l’IA, l’innovation et la croissance à grande échelle. Just Eat Takeaway en Europe et iFood au Brésil jouent notamment un rôle clé dans les ambitions du groupe.

5 000 agents IA quotidiens

Prosus a développé son propre Large Commerce Model (LCM), entraîné sur des milliards de transactions, qui génère des recommandations personnalisées. Au Brésil, cela a déjà permis à iFood d’enregistrer une augmentation de 75 % des conversions via les notifications et une baisse significative des coûts d’acquisition de clients.

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