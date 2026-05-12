Le tribunal a donné raison à Lidl dans l’affaire contre Delhaize concernant la comparaison des prix

Selon le tribunal, la comparaison des prix publiée par Delhaize en janvier n’était finalement pas correcte, à la suite d’une plainte déposée par Lidl. Dans la pratique, cette décision ne change toutefois pas grand-chose : la campagne est en effet déjà terminée.

Une comparaison erronée

Après que Delhaize eut publié, en début d’année, une comparaison de prix très controversée, censée démontrer que le détaillant n’était pas plus cher que ses concurrents, Lidl a saisi la justice en référé : selon le discounter, la campagne était trompeuse, car la méthodologie sous-tendant la comparaison présenterait de graves lacunes. « Des produits qui ne sont pas identiques en termes de qualité, de poids, d’emballage ou de spécifications sont mis en parallèle, ce qui donne une image faussée », avait alors fait valoir le détaillant.

Cette plainte a alors été rejetée et Delhaize a été autorisé à poursuivre sa campagne de prix. Mais Lidl a fait appel et a obtenu gain de cause en février, comme le montrent les documents judiciaires auxquels l’agence de presse Belga a pu avoir accès. Selon le juge, la comparaison de prix entre un paquet de spaghettis de Lidl et un paquet de Delhaize n’était pas correcte. Dans l’attente d’une décision au fond, Delhaize n’avait plus le droit de comparer les deux tickets de caisse, sous peine d’une astreinte. Dans la pratique, cela n’a rien changé, puisque la campagne de Delhaize était déjà terminée à ce moment-là.